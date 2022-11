CONVOCATI NAPOLI MONDIALI – Manca sempre meno a Napoli–Udinese. Il match del Maradona è in programma per domani alle ore 15. Gli azzurri proveranno a chiudere il 2022 alla grande e proveranno ad allungare ulteriormente sulle inseguitrici, dopo che nella giornata appena conclusa sono riusciti a guadagnare altri due punti sul Milan.

Al termine del match inizierà ufficialmente la sosta per i Mondiali in Qatar. Per gli azzurri con non parteciperanno alla manifestazione in medio oriente è in programma un po’ di riposo. Riprenderanno poi gli allenamenti e il gruppo azzurro partirà in direzione di Antalya, in Turchia, per svolgere una nuova preparazione in vista di gennaio.

Convocati Napoli Mondiali (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Convocati Napoli Mondiali: cinque i giocatori impegnati

Saranno cinque, invece, gli azzurri che non voleranno con il resto della squadra in Turchia, ma saranno impegnati con le proprie nazionali nei Mondiali in Qatar. In particolare quattro azzurri si sfideranno già nella fase a gironi della competizione mondiale.

Di seguito la lista completa dei convocati del Napoli al Mondiale:

Piotr Zielinski, Polonia

Frank Zambo Anguissa, Camerun

Kim Minjae, Corea del Sud

Mathias Olivera, Uruguay

Hirving Lozano, Messico

Nel Gruppo C si sfideranno il Messico del Chucky Lozano e la Polonia di Piotr Zielinski. Nel Gruppo H, invece, Kim Minjae e Mathias Olivera si scontreranno in Uruguay–Corea del Sud. Una doppia sfida a tinte azzurre che renderà ancora più interessante il confronto internazionale tra i calciatori partenopei.

Anguissa, invece, con il suo Camerun, sarà impegnato in un girone particolarmente ostico, dove dovrà sfidare Brasile, Serbia e Svizzera.

Quando giocheranno gli azzurri? Gli orari delle partite

I primi “napoletani” a scendere saranno Lozano e Zielinski che il 22 novembre si sfideranno alle ore 17. Due giorni dopo, alle ore 11, debutterà Anguissa con il suo Camerun contro la Svizzera. Alle 14, invece, si sfideranno Kim e Olivera in Uruguay-Corea del Sud.

Di seguito il calendario completo:

Messico–Polonia: 22/11 alle ore 17

Svizzera–Camerun: 24/11 alle ore 11

Uruguay–Corea del Sud: 24/11 alle ore 14

Argentina–Messico: 26/11 alle ore 20

Camerun–Serbia: 28/11 alle ore 11

Corea del Sud–Ghana: 28/11 alle ore 14

Portogallo–Uruguay: 28/11 alle ore 20

Arabia Saudita–Messico: 30/11 alle ore 20

Polonia–Argentina: 30/11 alle ore 20

Corea del Sud–Portogallo: 2/12 alle ore 16

Ghana–Uruguay: 2/12 alle ore 16

Camerun–Brasile: 2/12 alle ore 20