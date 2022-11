Tra tournée e amichevoli: il programma del Napoli durante la sosta Mondiali

Manca veramente poco allo stop dei campionati: stasera, con Empoli-Cremonese, inizierà la 15° giornata di Serie A, l’ultima prima della pausa di quasi due mesi per il Mondiale in Qatar.

Il Napoli giocherà la sua ultima partita davanti al proprio pubblico: sabato, alle ore 15, arriverà l’Udinese al Maradona. Gli azzurri vorranno mantenere il distacco di +8 da Milan e Lazio e chiudere al meglio la prima parte della stagione.

Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Tournée Napoli durante il Mondiale, il programma

Le varie squadre italiane stanno già programmando delle tournée e/o amichevoli durante la pausa per il Mondiale e il Napoli è tra queste. L’edizione odierna de La Repubblica ha aggiornato su tutto il programma del club durante la sosta.

Subito dopo la partita con l’Udinese, i giocatori non convocati dalle proprie nazionali potranno riposare (meritatamente) per una decina di giorni prima di “tornare in campo”.

Tra fine novembre e metà dicembre, la società azzurra ha deciso di fare una breve tournée di circa due settimane in Turchia, ad Antalya: a breve arriverà l’ufficialità. In Turchia, il Napoli dovrebbe svolgere tre amichevoli, di cui due con club di Premier League.

Al ritorno in Italia, sono in programma anche altre due amichevoli e una di queste sarà giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.