Tutti decisivi nel Napoli, dato curioso sui gol segnati finora dagli azzurri!

Vince ancora il Napoli di Spalletti, che accantona la causa Empoli con un 2-0 al Maradona. Primato tenuto ben stretto e 3 punti che scacciano diversi fantasmi del passato in quel di Fuorigrotta. Grazie alla vittoria ottenuta ieri sera, il Napoli può dormire sonni tranquilli anche senza badare ai risultati delle inseguitrici.

Hirving Lozano (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Una partita chiusa quella dei primi sessanta minuti, quasi una replica dello sfortunato scontro dell’anno scorso. Gli azzurri però, grazie agli ingressi di Lozano e Zielinski, riescono a sbloccare il punteggio, portando a casa tre punti d’oro e mettendo in risalto una statistica particolare.

La panchina salva il Napoli, le statistiche dei subentrati azzurri

Come sottolineato i numeri, un’altra caratteristica del Napoli sta nella qualità della propria panchina. Spesso reduci da critiche negli scorsi anni, proprio i subentrati azzurri stanno rappresentando una marcia in più per Spalletti. Basta pensare a quanti dubbi di formazione si portano dietro i tifosi fino a pochi minuti dall’inizio del match.

Zielinski e Di Lorenzo (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

D’altronde, un dato fa chiarezza ed evidenzia alcuni numeri: su 56 gol totali segnati dagli azzurri, addirittura 14 arrivano dalla panchina. Ben 1/4 dei gol del Napoli in stagione sono stati siglati da calciatori entrati a partita in corso. Dato che aumenta di consistenza se si prendono in considerazione anche gli assist. Numeri da capogiro, per un Napoli sempre più imponente anche nei numeri e nelle statistiche.

Mario Reccia