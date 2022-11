Napoli, turni infrasettimanali stregati: senza vittoria da più di un anno!

Il Napoli si appresta a scendere in campo nel tardo pomeriggio di oggi per contro l’Empoli allo Stadio Diego Armando Maradona per la gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A, secondo turno infrasettimanale di questa nuova stagione.

Lo stato di forma degli azzurri nelle ultime gare è a dir poco strabiliante, con ben 9 vittorie consecutive accumulate in campionato. Gli azzurri di Spalletti cercano così la decima per mantenere ben salda la vetta della classifica attualmente occupata con ben 6 punti di vantaggio sul Milan secondo.

Foto: Getty Images- Osimhen

Napoli, la statistica negativa nei turni infrasettimanali

Gli azzurri dovranno però invertire un piccolo trend negativo nei turni infrasettimanali, dove la vittoria manca addirittura dal 28 ottobre 2021, giorno in cui gli azzurri batterono il Bologna per 3-0. Da lì, nei successivi 4 turni infrasettimanali, gli azzurri hanno ottenuto 3 pareggi e 1 sconfitta, con nessuna vittoria.

Celeberrima fra queste, la gara contro lo Spezia, con i liguri che entrarono nella storia per essere riusciti a vincere senza tirare in porta (fu decisiva un’autorete di Juan Jesus). Di seguito tutti gli ultimi 4 turni infrasettimanali senza vittoria:

31/08/22: Napoli-Lecce 1-1

06/01/22: Juventus-Napoli 1-1

22/12/21: Napoli-Spezia 0-1

01/12/21: Sassuolo-Napoli 2-2