Lozano batte l’Empoli e Vicario: doppio dato sul rigore del messicano

Continua a vincere il Napoli che, nonostante un primo tempo abbastanza complicato, riesce a superare anche l’Empoli. Nella splendida cornice del Maradona, tanti sono i tabù infranti dagli azzurri con il 2-0 inflitto ai toscani, che permette agli uomini di Spalletti di mantenere ben salda la vetta della classifica.

Hirving Lozano (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

A decidere la partita, uno scatenato Hirving Lozano, entrato in campo al 64′ ed autore del gol del vantaggio dal dischetto nonché dell’assist per il definitivo 2-0 di Zielinski. Lo stesso messicano, capace anche di procurare un espulsione ai danni di Luperto, si è reso protagonista di altri due avvenimenti nel corso del match.

Lozano trasforma il rigore, Vicario battuto per la prima volta in stagione

Freddissimo Lozano dagli undici metri, divenuto anche il quinto rigorista della stagione. A Zielinski, Osimhen, Politano e Kvaratskhelia, si aggiunge anche l’esterno numero undici. Secondo quanto riportato da Opta, inoltre, il Napoli è la squadra dei Top 5 campionati europei ad aver mandato più giocatori sul dischetto nella stagione attuale.

Guglielmo Vicario (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il dato ancor più sorprendente è però un altro. Guglielmo Vicario, cercato anche dallo stesso Napoli, non era ancora stato battuto dagli 11 metri in stagione. Dopo aver ipnotizzato Koopmeiners e Pellegrini, il portiere classe ’96 era pronto a neutralizzare anche il tentativo di Lozano, per portare il suo score personale ad 11 rigori parati in carriera. Appuntamento rimandato per il portiere dell’Empoli, privato da Lozano del suo personale record nonostante il tocco del pallone al momento del tiro.

Mario Reccia