Calciomercato Napoli, Bargiggia rivela la notizia su Osimhen, Meret e Demme

Il noto giornalista di calciomercato Paolo Bargiggia è intervenuto nella trasmissione radiofonica “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni sul mercato degli azzurri:

Su Baldanzi: “È un profilo giovane che piace al Napoli, così come ad altre squadre del nostro campionato. Insieme a lui, il Napoli ne segue altri come Samardzic, anche se è un po’ più caro del giocatore dell’Empoli. Il dubbio sta nella voglia o meno di fare questo investimento”.

(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Bargiggia sicuro: “Il Napoli vuole un vice Lobotka”

Sugli obiettivi di mercato azzurri: “Gli obiettivi del Napoli sono tanti. Giuntoli monitora ogni giorno giovani attaccanti, per non farsi trovare impreparato ad una ipotetica partenza di Osimhen. Al momento, però, credo che l’obiettivo primario sia la ricerca di un vice-Lobotka”.

Su Meret: “Non è scontato che Meret possa prolungare il proprio contratto con gli azzurri. In quel caso, potrebbe addirittura arrivare un’inaspettata cessione. Il preferito di Giuntoli è, ovviamente, Vicario, ma ancora nulla è deciso. Lo staff del Napoli sta ben valutando se ci sia, in Italia, qualche profilo migliore di Meret e, al momento, a me viene in mente solo Maignan”.

Fernando Graziano