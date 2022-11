Calciomercato Napoli, arriva la conferma: ha firmato con gli azzurri!

L’inizio di stagione del Napoli è stato a dir poco scintillante: gli azzurri si trovano infatti in vetta alla classifica in Serie A e hanno passato agevolmente da primi in classifica il loro gruppo in Champions League.

I tifosi adesso sognano in grande, grazie ad una serie di giocatori che si trovano in uno stato di forma a dir poco clamoroso. Alla società spetta il difficile compito di riuscire a blindarli dalle sirene di mercato esterne e, soprattutto, di evitare situazioni spinose per i loro contratti come quelle verificatesi nel corso di quest’estate per altri calciatori.

Lobotka Napoli (Getty Images)

Lobotka ha firmato il rinnovo: il nuovo accordo

Fra questi, spicca Stanislav Lobotka. Lo slovacco è ormai un perno per questa squadra, che gira letteralmente attorno alle sue capacità di gestione del pallone. Il suo contratto in scadenza nel 2025 era una fonte di preoccupazione per la società ma a quanto pare il problema sembra essere risolto.

Come riporta Tuttomercatoweb, l’ex Celta Vigo ha già firmato il suo rinnovo con gli azzurri, estendendo l’accordo sino al 2027, con opzione di rinnovo per un altro anno. Per il centrocampista è arrivato anche un notevole ritocco dell’ingaggio, passato dall’attuale di 2.5 milioni all’anno ad un accordo da 3 milioni più bonus, oltre al bonus alla firma da 2 milioni.