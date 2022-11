Calciomercato Napoli, pronta l’offerta per il gioiello del 2005!

Continua il momento d’oro degli azzurri di Luciano Spalletti. In casa Napoli, nonostante il filotto di vittorie nonché l’imminente stop ai campionati, c’è già chi guarda alla prossima finestra di calcio mercato.

Cristiano Giuntoli (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Cristiano Giuntoli e il suo entourage sono costantemente al lavoro nel monitorare giovani talenti e, alla luce della vociferata tournée azzurra in Turchia, spunta anche un nome proveniente dalla Süper Lig. Ancora una volta si guarda in casa Fenerbache, con cui il Napoli ha già operato in passato.

Napoli forte su Güler, Giuntoli stregato dal fenomeno turco

Il nome sul taccuino del direttore sportivo azzurro è Arda Güler, talento classe 2005 e già artefice di 2 gol in 4 partite nel campionato turco. Numero dieci del Fenerbache, il fantasista è considerato uno dei migliori talenti in Turchia visto anche il suo possibile adattamento in altri ruoli di gioco, come l’ala destra.

Arda Güler(Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

Ad aver attirato l’attenzione degli addetti ai lavori sono state le capacità di Güler di comandare il centrocampo nonostante la sua giovane età. Dotato di un fisico minuto (176cm di altezza), il giovane si è spesso dimostrato spavaldo anche di fronte agli ambienti caldissimi degli stadi turchi.

Giuntoli pesca ancora dal Fenerbahce

Per il Napoli sarebbe il terzo colpo proveniente dal Fenerbache, dopo il più recente Kim ed Eljif Elmas, che per ruolo e dati anagrafici ricorda ai più Güler. Non sono ancora note le cifre ufficiali, ma sul noto portale Transfermarkt.com è riportato un valore che si aggira intorno ai 10 milioni.

Eljif Elmas (Photo by Isabella BONOTTO / AFP) (Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images)

Giuntoli sembrerebbe fortemente intenzionato ad acquistare il baby fenomeno, anche se non sarà affatto facile superare la concorrenza avversaria. Su Güler c’è infatti anche l’interesse dell’Arsenal, che prepara la sfida al Napoli.

Mario Reccia