Tournée in Turchia per il Napoli: spunta la data della partenza

La stagione appena iniziata sarà una delle più strane per quanto riguardo il calendario. Il campionato, infatti, subirà una lunga interruzione tra i mesi di novembre e dicembre a causa dei Mondiali in Qatar.

In quel periodo, sarà fondamentale per gli allenatori rifare la preparazione in vista della ripresa al termine del Campionato del Mondo. Il Napoli, per favorire il lavoro di Luciano Spalletti, ha scelto di svolgere una tournée in Turchia durante la sosta.

La scelta è in contrapposizione con quella fatta durante l’estate: il Napoli, infatti, ha preferito rifiutare ogni tipo di tournée estiva e ha preferito svolgere un doppio ritiro.

Il Napoli volerà in Turchia e dovrebbe affrontare tre amichevoli internazionali: una contro l’Antalyaspor e due contro club di Premier League.

Notizie calcio Napoli, tournée in Turchia: la rivelazione in diretta sulla partenza

Valter De Maggio, noto giornalista, ha fornito ulteriori dettagli riguardo le date della tournée. De Maggio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha spiegato quando è prevista la partenza per la Turchia.

La partenza per gli impegni in Turchia è prevista per il 27 novembre.

Di seguito quanto evidenziato:

“Da quanto mi arriva, il Napoli partirà per la Turchia il 27 novembre”, ha dichiarato il giornalista nel corso della diretta di Radio Goal.