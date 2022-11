LIVE – Napoli-Empoli 0-0: poche emozioni nei primi minuti di gioco

LIVE NAPOLI EMPOLI – Benvenuti nella diretta testuale di SpazioNapoli per il match fra Napoli ed Empoli. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.30 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Gli azzurri hanno voglia di ottenere la decima vittoria consecutiva in campionato, che sarebbe per allungare momentaneamente a +9 sul Milan secondo in classifica. Tanti erano i dubbi di formazione: viste le tante gare ravvicinate, erano pronosticabili dei cambiamenti. C’è inoltre da fare i conti con l’assenza forzata di Khvicha Kvaratskhelia, costretto a saltare anche questa gara dopo quella contro l’Atalanta.

Foto: Getty Images- Napoli

Formazioni ufficiali Napoli Empoli, Zielinski ed Elmas in panchina

Per questo turno infrasettimanale, Spalletti ha deciso di cambiare qualche giocatore: tornano tra i titolari Ostigard e Mario Rui, panchina per Juan Jesus e Mathias Olivera. A centrocampo piccola sorpresa: out Zielinski dai titolari e chance per Ndombele. In attacco saranno Politano e Raspadori a sostenere il bomber Victor Osimhen. Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Spalletti

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajili, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Bajrami; Satriano. All. Zanetti

Live Napoli Empoli