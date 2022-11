DOVE VEDERE NAPOLI-EINTRACHT – Il Napoli ha concluso uno straordinario girone di Champions League in prima posizione. Questo ha permesso agli azzurri di arrivare al sorteggio come testa di serie. L’urna del sorteggio che si è tenuto ieri a Nyon è stato favorevole per gli azzurri che hanno pescato l’Eintracht Francoforte.

Il Napoli proverà a raggiungere per la prima volta nella propria storia i quarti di finale di Champions League. Nei tre precedenti in cui i partenopei hanno superato la fase a gironi si sono dovuti scontrare con big del calcio europeo come Chelsea, Real Madrid e Barcellona. L’impegno che aspetterà la squadra di Spalletti dopo la sosta per i Mondiali in Qatar, sarà certamente alla portata del Napoli visto in questa prima parte di stagione.

Dove vedere Napoli Eintracht (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Napoli Eintracht: i precedenti tra le due formazioni

Le due compagini si sono affrontate solo 3 volte nella loro storia e l’ultimo confronto risale alla stagione 1994/1995 quando si affrontarono agli ottavi di Coppa Uefa e i tedeschi vinsero per 1-0 sia all’andata che al ritorno. Il Napoli non ha vinto nemmeno la prima sfida giocata contro l’Eintracht Francoforte, dove però riuscì a siglare l’unica rete della propria storia contro i tedeschi.

Quest’anno, in Champions League, gli azzurri avranno anche l’obiettivo di spezzare la maledizione Eintracht.

Dove vedere Napoli Eintracht: match in esclusiva su Amazon

Dove vedere Napoli Eintracht? Nella giornata di oggi sono stati fugati tutti i dubbi su dove vedere il match di ritorno tra Napoli e Eintracht. La sfida di ritorno tra Napoli e Francoforte si terra il 15 marzo allo Stadio Maradona. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21.

Il match sarà visibile in esclusiva solo su Amazon Prime Video. Il servizio è disponibile tramite l’abbonamento Amazon Prime.