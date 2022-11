I precedenti tra Napoli e Eintracht Francoforte: l’ultimo confronto 28 anni fa!

La squadra di Luciano Spalletti dopo il meritatissimo primo posto nel girone di Champions League, attendeva di sapere con ansia l’avversario agli ottavi di finale. Con l’incubo PSG sullo sfondo…

Alle 12:00 in punto è iniziata la cerimonia per i sorteggi della fase a eliminazione diretta della Uefa Champions League, e il Napoli, forte del suo primo posto, faceva parte della prima fascia del sorteggio. L’avversaria pescata dall’urna, alla fine, è stata l’Eintracht Francoforte, club tedesco vincitore della scorsa edizione dell’Europa League.

Foto: Getty Images-Eintracht Francoforte

Napoli-Eintracht Francoforte: i precedenti

Le due compagini si sono affrontate solo 3 volte nella loro storia, con 3 vittorie all’attivo per i tedeschi con 1 solo gol segnato nelle 3 sfide dal Napoli.

L’ultima sfida in ordine cronologico risale alla stagione 1994/1995 quando le due squadre si sono affrontate, anche in quell’occasione, agli ottavi di finale di una competizione europea. In quel caso però la competizione in questione era la Coppa Uefa (attuale Europa League).

I tedeschi vinsero la doppia sfida di misura (1-0 all’andata e 0-1 nella gara di ritorno) mandando a casa gli azzurri. Da quel 7 dicembre 1994 le cose sono cambiate vistosamente, quest’anno gli uomini di Spalletti sono sicuri dei propri mezzi e sanno di potersela giocare con chiunque in Italia ma soprattutto in Europa.

MICHELE D’ERRICO