Adam Ounas è rimasto scottato dall’espeienza al Napoli. L’attaccante algerino era arrivato in azzurro dal Bordeaux nel lontano 2017 ma non è mai riuscito ad incidere in maniera corretta e determinante. Con nessun allenatore passato per Castel Volturno è riuscito ad imporsi, a causa delle qualità inferiori rispetto agli altri calcatori in rosa e a tutti gli alti e bassi mostrati in campo.

Dopo una serie di prestiti tra Italia ed estero, alla fine il Napoli ha detto definitivamente addio a Ounas nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, cedendo l’algerino al Lille.

Ounas Napoli (Getty Images)

Ounas contro il Napoli: “Non avrei mai dovuto firmare”

In una lunga conferenza stampa, Adam Ounas ha parlato della sua nuova avventura al Lille con cui ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno. L’esterno offensivo algerino si è detto pentito di aver firmato per il Napoli nel 2017 e ha raccontato la vicenda dal suo punto di vista.

“Quando ho scoperto la città di Crotone, i giocatori, il livello della squadra, ho avuto una consapevolezza. A Crotone mia moglie mi ha chiesto di svegliarmi. Con il senno di poi, non avrei mai firmato a Napoli. Le scelte di carriera sono importanti. Ne ho fatta una brutta e Crotone mi ha aperto gli occhi. Oggi, con la mia famiglia, siamo felici di essere tornati in Francia ea Lille“.

Ounas: “Napoli? Sarebbe stato meglio firmare per la Roma”

Adam Ounas, poi, ha confessato che nel momento in cui firmò per il Napoli nel 2017, sulle sue tracce c’era anche la Roma che avrebbe dovuto sostituire il partente Salah.

“Avrei dovuto fare una terza stagione al Bordeaux, oppure firmare con la Roma che mi voleva dopo la partenza di Mohamed Salah per il Liverpool“.