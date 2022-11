Kim Minjae si è preso Napoli e il cuore dei napoletani. Il difensore sudcoreano, arrivato in estate per sostituire Kalidou Koulibaly, è diventato immediatamente uno dei migliori calciatori della rosa di Luciano Spalletti.

Le sue caratteristiche sono perfette per il campionato italiano e per quanto chiede il tecnico azzurro, tanto da essere stato votato come “Miglior Calciatore della Serie A” per il mese di ottobre dall’AIC.

Napoli Kim clausola (Getty Images)

Kim, il Napoli vuole tenerselo stretto: il futuro

I primi mesi di Kim con il Napoli hanno già attirato gli occhi delle grandi squadre europee, che intendono tentare l’assalto già nella prossima sessione di calciomercato. Nei giorni scorsi si è parlato di un forte interesse del Manchester United, anche se Cristiano Giuntoli ha “blindato” il sudcoreano anche per il futuro.

L’idea del Napoli è quella di tenersi stretto Kim Minjae anche per gli anni a venire ma c’è il pericolo clausola che tiene in ansia i tifosi azzurri.

Clausola Kim Minjae: il Napoli vuole eliminarla

Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, nel contratto di Kim con il Napoli c’è una clausola da 50 milioni di euro, esercitabile dal 1° al 15 luglio 2023 e valida solo per l’estero.

Il Napoli, però, non vuole privarsi di Kim e sta pensando ad un ritocco sul contratto attuale per eliminare la clausola e per aumentare anche l’ingaggio del difensore per provare ad eliminare il pericolo cessione. Da gennaio in poi Giuntoli potrebbe incontrare il suo entourage e offrire un rinnovo di contratto.