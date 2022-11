Kim, grande riconoscimento dall’AIC: è il calciatore del mese

Il Napoli si poggia sulle spalle possenti di Kim Minjae. Il difensore sudcoreano, arrivato in sordina per sostituire Kalidou Koulibaly, si è subito preso il Napoli e sta disputando una stagione di altissimo livello sia in Serie A che in Champions League.

Spesso è tra i migliori in campo del Napoli e le vittorie degli azzurri passano anche dalle sue chiusure e dalle sue giocate difensive. In conferenza stampa anche Luciano Spalletti ha esaltato l’ex Fenerbahçe e ha rivelato che può ancora crescere e migliorare.

Kim Napoli (Getty Images)

Kim Minjae vince il premio MVP del mese di ottobre

Il Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che Kim ha vinto il premio di “Calciatore del Mese” in base alle votazioni dell’Associazione Italiana Calciatori.

“Kim Minjae è stato eletto MVP, miglior giocatore del campionato italiano, del mese di ottobre. Il riconoscimento è stato assegnato dall’Associazione Italiana Calciatori che premia ogni mese il “Most Valuable Player”, ovvero il calciatore che maggiormente si è distinto in Serie A.

Kim nel mese scorso fu eletto “Player of The Month” dalla Lega Serie A quale miglior giocatore del campionato nel mese di Settembre”.