VIDEO – Tommaso Starace senza freni, il gesto verso la curva dell’Atalanta

La vittoria del Napoli in quel di Bergamo ha lanciato la squadra di Spalletti sempre più al primo posto, gli azzurri hanno mantenuto il vantaggio di sei lunghezze sul Milan e aumentato il divario proprio sull’Atalanta ad otto punti.

Atalanta-Napoli una vittoria che vale più di tre punti

Quella contro la Dea è da sempre una trasferta ostica, l’ambiente caldo e lo stadio, appena rinnovato, con gli spalti veramente vicini al terreno di gioco, rendono la sfida contro i bergamaschi davvero difficile.

Atalanta-Napoli (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Difatti, come spesso accade quando i partenopei giocano in trasferta, non sono mancati i soliti episodi di razzismo territoriale e addirittura, anche sugli spalti, alcuni tifosi di casa sono stati ripresi mentre insultavano con parole pesanti i supporters azzurri.

Tuttavia, nonostante il clima non fosse dei più accoglienti, il Napoli ha compiuto un’altra grande prestazione ottenendo una vittoria fondamentale per il proseguo del campionato e dei sogni dei napoletani.

Il gesto di Starace a fine partita: il video

Un episodio curioso, invece, senza alcun tipo di violenza o di razzismo, è avvenuto al termine della partita: il protagonista è lo storico magazziniere Tommaso Starace.

Come si evince dal video, Tommy al termine della gara è stato immortalato mentre, in maniera del tutto ironica, salutava la curva dell’Atalanta ancora presente sugli spalti.

Come sempre, l’ironia è il forte di Tommaso che proprio per questo è ben voluto da tutti sia giocatori che tifosi: un gesto innocuo e sarcastico dopo una partita davvero intensa e combattuta.