Insulti razzisti e minacce ai tifosi del Napoli: vergogna a Bergamo (VIDEO)

Una vittoria importantissima in chiave classifica quella colta dal Napoli contro l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo. I partenopei hanno vinto l’ennesimo scontro diretto in trasferta, allungando ancora il vantaggio sulle concorrenti per il vertice.

Il successo su un campo tanto “caldo” certifica la forza della squadra di Spalletti. Uscire dallo stadio dall’Atalanta non sarà impresa facile per le altre squadre di Serie A. Eppure, oltre al successo, bisogna registrare anche episodi poco piacevoli.

Tifosi napoletani a Bergamo

Atalanta Napoli, insulti razzisti e minacce ai tifosi napoletani

Come si evidenzia da alcuni video pubblicati sul web, al termine del match alcuni tifosi bergamaschi hanno inveito in maniera piuttosto violenta e volgare nei confronti dei napoletani presenti allo stadio. Offese di ogni genere, anche di stampo razzista, si possono ascoltare nei confronti dei partenopei. Una piaga, quello del tifo razzista negli stadi, che si fatica a debellare.

Intanto i supporters azzurri si possono consolare con il primo posto in classifica e con la consapevolezza che la risposta più bella al tifo violento sia arrivata dal campo grazie alla squadra di Luciano Spalletti.

ECCO IL VIDEO: