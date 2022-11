Acuta forma di lombalgia, quando si è infortunato Kvara? Svelato il momento esatto

L’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia sta facendo discutere, e non poco, i tifosi del Napoli. L’attaccante georgiano ha dovuto dare forfait per la delicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta al Gewiss Stadium a causa di un’acuta forma di lombalgia. Non una bella notizia per Spalletti e tutta la squadra azzurra, che dunque dovranno fare a meno del calciatore più decisivo del campionato.

Eppure la notizia dell’infortunio ha fatto sorgere più di qualche domanda ai tifosi azzurri su quando o cosa abbia procurato il problema alla schiena di Kvaratskhelia. Ebbene in merito sono circolate varie ipotesi, come ad esempio precedenti malanni o stress fisico accusato dall’attaccante.

FOTO: Getty – Kvaratskhelia Liverpool Napoli

Invece dalla Georgia arriva un’importante novità riguardante l’esatto momento dell’infortunio di Khvicha. Infatti, come rivelato su Twitter dal giornalista Dachi Tsurtsumia, Kvaratskhelia ha rimediato l’infortunio nel corso di Liverpool-Napoli di Champions League, quando Konate, nel tentativo di fermarlo, gli ha dato uno spinta che ha fatto terminare l’attaccante azzurro sui cartelloni pubblicitari che delimitano il campo da gioco di Anfield.

Lo stesso giornalista, inoltre, rivela che in giornata Kvaratskhelia si sottoporrà ad esami clinici che definiranno i tempi di recupero dall’infortunio.

ECCO IL TWEET: