Tante botte e stress fisico, qual è l’origine dell’infortunio di Kvaratskhelia

Il Napoli si appresta a vivere tra poche ore lo scontro diretto più atteso prima della sosta per il campionato in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta. Per un match così delicato, Luciano Spalletti dovrà fare a meno di uno dei migliori calciatori della rosa azzurra: Khvicha Kvaratskhelia.

Il talento georgiano classe 2001 ha accusato un problema in allenamento nella giornata di venerdì, ovvero un’acuta forma di lombalgia che non gli permetterà di prendere parte al match. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport rivela come l’infortunio non sia stato casuale, ma sia figlio di precedenti acciacchi, botte prese dagli avversari e stress fisico dovuto ai tanti impegni.

Kvaratskhelia Napoli (Getty Images)

Infortunio Kvaratskhelia, l’origine dei problemi

Di seguito quanto evidenziato:

“Proprio dopo il match di Anfield, dove è arrivata la prima sconfitta stagionale, il talento del Napoli aveva manifestato qualche problemino alla schiena dovuto alle tante botte subite di recente ma anche al fatto che lo stress fisico e psicologico cui sono sottoposti i calciatori del suo livello è enorme mentre i tempi di recupero si sono sempre più accorciati.

Così, in pratica, Kvara ha convissuto un paio di giorni con una forma di dolore silente che poi ieri si è presentata nella sua fase acuta e gli ha presentato il conto costringendolo a fermarsi in attesa di tempi migliori”.