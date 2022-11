Domani sera al Gewiss Stadium di Bergamo, il Napoli di Luciano Spalletti affronterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini per una sfida d’alta quota. Gli azzurri, al primo posto in classifica in Serie A (a quota 32), sono inseguiti proprio dagli orobici, a quota 27.

Il calciomercato di gennaio potrebbe essere una nuova, giusta, occasione per migliorare la rosa del Napoli e di Luciano Spalletti. La squadra, numericamente, è al completo in tutti i reparti ma ci sono alcuni calciatori utilizzati con estrema costanza, pur rischiando infortuni e sovraccarichi muscolari.

Napoli Spalletti

Napoli, la richiesta di Spalletti: “Non tutti mi danno certezze”

Alla vigilia di Atalanta-Napoli, Luciano Spalletti ha analizzato la sfida in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da SpazioNapoli.it, dal Konami Training Center.

Di Lorenzo e Lobotka sempre in campo? “Giocando tanto è chiaro che si rischia di essere qualche volta sotto il livello solito. Ma è chiaro che mentre in alcuni casi hai la certezza e la controprova che andando a cambiare riesci a tenere la stessa qualità nel ruolo che occupi, in altri è meglio aspettare che arrivi il momento per avere la risposta giusta per sostituire certi calciatori. A me dispiace per chi gioca meno ma finché stiamo giocando in questo modo, per me è giusto fare così in certi reparti”.