Il Napoli di Luciano Spalletti intende chiudere al meglio la prima parte di stagione e il 2022 in generale. Gli azzurri sono al primo posto in Serie A e si sono qualificati da primi agli ottavi di Champions League in un girone complesso con Liverpool, Ajax e Rangers.

Lunedì prossimo si terranno i sorteggi, sperando nella “pesca” non estremamente complessa dall’urna 2 di Nyon.

Napoli (Getty Images)

Napoli in ritiro in Turchia: cambiano le date

Atalanta, Empoli e Udinese distanziano il Napoli dalla fine del 2022 e dalla possibilità di chiudere prima del Mondiale in Qatar al primo posto in solitaria. Poi, durante la competizione internazionale, gli azzurri voleranno in Turchia per un mini ritiro e un mini torneo con i calciatori che non partiranno con le rispettive Nazionali, per tenersi in forma.

Inizialmente previsto dall’1 al 15 dicembre, sono cambiate le date del ritiro del Napoli in Turchia. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il Napoli partirà il 28 novembre e tornerà il 13 dicembre.

“Ad Antalya, Spalletti provvederà con il richiamo sino al 13 dicembre e saranno inserite tre amichevoli: una con i padroni di casa e altre due, probabilmente, con club di Premier”.