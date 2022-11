Nuovo ruolo per Gaetano e Ndombele: l’annuncio di Spalletti

Domani sera al Gewiss Stadium di Bergamo, il Napoli di Luciano Spalletti affronterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini per una sfida d’alta quota. Gli azzurri, al primo posto in classifica in Serie A (a quota 32), sono inseguiti proprio dagli orobici, a quota 27.

Tra i migliori in campo per il Napoli in ogni partita c’è sempre Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è uno dei titolarissimi e inamovibili della rosa azzurra e difficilmente Spalletti ne ha fatto a meno, per qualità e caratteristiche.

Nuovo Lobotka? Idea Gaetano e Ndombele

Alla vigilia di Atalanta-Napoli, Luciano Spalletti ha analizzato la sfida in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da SpazioNapoli.it, dal Konami Training Center.

Sostituto Lobotka? “Demme è quello più adatto, anche se l’ho usato poco a causa dell’infortunio. Un po’ lo penalizza la forza fisica ma per capacità di far girare palla e qualità nello stretto con le sue continue serpentine, è quello più adatto. Anche per frequenza di palleggio e nel trovare soluzioni dagli spazi angusti. A Ndombele mancava la condizione e ora sta facendo vedere cose nuove. E ora che sta crescendo, io lo vedo bene anche da regista. Poi se Gaetano avesse l’opportunità di fare esperienza nel ruolo, potrebbe essere un ottimo regista. A me garberebbe vederlo più basso perché ha frequenza di palleggio, struttura e tratto di corsa, anche se tutti dicono che deve giocare più avanti”.