UFFICIALE – Non solo Kvara out: tutti i convocati di Spalletti per Bergamo

Dopo la non dolorosa sconfitta di Anfield contro il Liverpool, il Napoli è pronto a rituffarsi in campionato in quello che si preannuncia un vero e proprio tour de force prima della sosta per i mondiali in Qatar.

Prima di fermarsi, la squadra azzurra intende mantenere – se non addirittura aumentare – il distacco rispetto alle inseguitrici.

Tra di esse, c’è proprio l’Atalanta, prossima avversaria della squadra partenopea nella sfida in programma per sabato 5 novembre alle ore 18:00.

Una sfida che può dire molto sulle ambizioni tricolori della squadra di Luciano Spalletti: un’eventuale vittoria contro gli uomini allenati da Gian Piero Gasperini, significherebbe accumulare ulteriore vantaggio sulle altre pretendenti, ipotecando il primato anche in vista dello stop della Serie A.

La notizia più importante è certamente l’assenza di Kvaratskhelia alle prese con un episodio di lombalgia acuta. Oltre all’esterno georgiano, anche Amir Rrahmani è ancora indisponibile. Il centrale kosovaro sembra destinato a tornare dopo la sosta per i Mondiali in Qatar.

Atalanta-Napoli, i convocati di Spalletti

Nel frattempo, Luciano Spalletti ha diramato la lista di convocati per il match di domani pomeriggio contro l’Atalanta. I convocati azzurri:

MARFELLA Davide

MERET Alex

SIRIGU Salvatore

DI LORENZO Giovanni

JESUS Juan

MARIO RUI Silva Duarte

MINJAE Kim

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

ZANOLI Alessandro

ZEDADKA Karim

ANGUISSA Frank

DEMME Diego

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LOBOTKA Stanislav

NDOMBELE Tanguy

ZERBIN Alessio

ZIELINSKI Piotr

LOZANO Hirving

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni