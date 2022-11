Home » News Calcio Napoli » I tifosi denunciano: “Trattati come pecore, c’erano donne e bambini”

Surreale la storia che ci viene raccontata da alcuni componenti del Club Napoli Monaco di Baviera, di ritorno da Liverpool ma pieni di rabbia e ancora increduli.

“A fine partita ci hanno trattato come pecore. Comprendiamo tutte le esigenze di sicurezza, figuriamoci eravamo i tifosi ospiti e già immaginavano di dover compiere un percorso diverso e tutelato dalle forze dell’ordine locali.

Tifosi del Club Napoli Monaco di Baviera scortati fuori lo stadio dalla polizia

Diluviava, con noi c’erano donne e bambini, alcuni anche di appena sei anni.

Ci hanno detto di seguirli e lo abbiamo fatto ma non appena provavamo a chiedere informazioni ci trattavano male e con minacce anche fisiche.

Ci hanno fatto fare tantissimi chilometri sotto la pioggia, dicevano che ci avrebbero portato alla stazione o alla fermata dell’autobus ma niente di tutto questo.

Ci impedivano di prendere Uber o altri mezzi, gridavano e ci spaventavano per tenerci nel loro cordone di sicurezza.

Tutti i mezzi pubblici erano già occupati dai tifosi di casa, ci hanno fatto vagare per nulla e all’improvviso ci hanno lasciato senza spiegazioni in un posto a caso, non c’era nulla intorno a noi, ci siamo sentiti spaesati e spaventati.

Un’esperienza indimenticabile”.

Inoltre, sulla pagina Facebook PassioNapoli, è stato pubblicato un video che racconta quanto accaduto all’esterno dello stadio a Liverpool.

ECCO IL VIDEO: https://fb.watch/gy8LgVSDBw/

Dal nostro inviato a Liverpool: Antonio Manzo.