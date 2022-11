Battuto un “record” nel Gruppo A di Champions League: non riguarda il Napoli

È terminato ieri il cammino ai gironi del Napoli, primo nel proprio gruppo nonostante la sconfitta contro il Liverpool. In attesa delle partite di questa sera, il cui termine consegnerà il quadro completo degli ottavi di finale, è giusto effettuare un resoconto sul gruppo degli azzurri.

Sebbene Napoli e Liverpool abbiano terminino tale avventura a pari punti (quindici), è la squadra di Spalletti a qualificarsi da prima della classe, grazie al vantaggio negli scontri diretti nonché nella differenza reti. A scendere in Europa League, è invece l’Ajax, totalizzando i suoi unici 6 punti nel doppio confronto con i Rangers. Proprio la squadra di Glasgow, in seguito alla sconfitta di ieri sera, ha concluso la sua avventura in Champions League infrangendo un record che durava da 30 anni.

Disastro Rangers: mai nessuno ha fatto peggio in Champions

Da quando la maggior competizione europea ha cambiato format e denominazione, nel lontano 1992, nessuna squadra ha fatto peggio dei Rangers. 6 sconfitte, 0 punti, 2 gol fatti e ben 22 gol subiti per gli scozzesi, cui appartiene una differenza reti di -20. Dati impressionanti, avvicinabili solo dalla Dinamo Zagabria nel 2011/2012, che di gol ne fece però ben 3. Anche il Viktoria Plzen, quest’anno avversaria dell’Inter, ha concluso il proprio girone con 0 punti all’attivo. Anche in questo caso, però, la differenza reti dei cechi è di -19.

Rangers (Photo by Ian MacNicol/Getty Images)

Un risultato incredibilmente negativo per una squadra in crescita come i Rangers, finalisti della scorsa edizione dell’Europa League e sconfitti solo ai rigori. Sono ben presto arrivate le scuse dell’allenatore Van Bronckhorst e del capitano Tavernier ai propri tifosi, ma l’orgoglio scozzese è irreparabilmente ferito. Ricordiamo come anche il Napoli abbia contribuito a tale debacle, grazie alle due vittorie per 3-0 fra andata e ritorno, mentre la sconfitta più pesante è maturata contro il Liverpool con il clamoroso risultato di 1-7 ad Ibrox.

Mario Reccia