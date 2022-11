NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli ha conquistato la prima posizione del Girone A di UEFA Champions League, nonostante la sconfitta per 2-0 subita ad Anfield Road per mano del Liverpool. Il primo obiettivo stagionale è stato raggiunto, ed è oramai imminente la fine della prima parte di stagione e l’inizio della pausa mondiale.

Con l’avvicinarsi dello stop iniziano a circolare le prime voci di mercato. Come ribadito varie volte dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, visti i risultati ottenuti il Napoli non farà grosse operazioni di mercato, ma sta iniziando a sondare il terreno per blindare le sue stelle.

Mercato Napoli: gli azzurri pronti a rinnovarlo, le ultime

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, nelle prossime settimane il Napoli inizierà a discutere il contratto di Piotr Zielinski, in scadenza nel 2024. Il polacco è divenuto un punto fermo della rosa di Luciano Spalletti, crescendo mentalmente e diventando più parte integrante del gioco.

Il Napoli ha rifiutato un’offerta del West Ham la scorsa estate, ulteriore segnale della fiducia che la società e l’allenatore ripongono nel centrocampista polacco. Questa stagione ha collezionato dodici presenze in campionato e quattro presenze in Champions, condite da quattro gol totali, tre in Champions ed uno in campionato.

Giuseppe Esposito