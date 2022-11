Gol subiti? Meret fa chiarezza e spiega cosa è successo

Il Napoli di Luciano Spalletti perde per la prima volta in questa stagione durante la fase a gironi di UEFA Champions League, nonostante la sconfitta per 2-0 subita ad Anfield Road contro il Liverpool gli azzurri mantengono la testa del Girone A, e si qualificheranno da testa di serie agli ottavi di Champions League.

Le due marcature dei Reds sono state siglate da Momo Salah e Darwin Nunez, entrambi sugli sviluppi di due calci d’angoli, in seguito a due incertezze dell’estremo difensore degli azzurri e della nazionale italiana Alex Meret

(Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Meret Liverpool Napoli

Durante il post-partita, il portiere azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista, di seguito le sue parole:

Cosa è successo sulle due reti subite?

“Sui due gol c’è stata un po’ di disattenzione, loro hanno degli ottimi saltatori. Non è facile contrastare gente come Van Dijk in area di rigore. Forse potevamo fare meglio, resta la grande prestazione. Lo sapevamo che in questo stadio era difficile. Abbiamo sempre cercato di gicare la palla. E’ una sconfitta che comunque ci fa poco male, dobbiamo pensare a ripartire già dalla prossima partita”.

Dove potremo arrivare in classifica?

“Chiunque affronteremo sarà una grandissima squadra, dobbiamo provare a continuare a fare il nostro calcio, come stiamo facendo in queste partite. Dove possiamo arrivare non lo so, ma se continuiamo così potremo toglierci delle grandi soddisfazioni”.

Cosa si può imparare da questi ultimi quindici minuti?

“Abbiamo imparato che contro queste grandi squadre non si può mai calare l’attenzione. Sui due episodi che hanno deciso il match abbiamo preso 2 gol che potevamo evitare. Però, come ho già detto, la sconfitta fa poco male e pensiamo alla prossima”.

DI SEGUITO IL VIDEO DELL’INTERVISTA A MERET:

Giuseppe Esposito