Il Napoli di Luciano Spalletti perde la prima partita di questa campagna trionfale in UEFA Champions League per 2-0 ad Anfield, contro il Liverpool di Jurgen Klopp, grazie alle marcature di Salah e Nunez, entrambi i gol sono stati siglati sugli sviluppi di un calcio d’angolo, in seguito a due incertezze di Meret.

Le dichiarazioni dell’allenatore del Liverpool in conferenza

Durante il post-partita di Liverpool-Napoli è intervenuto in conferenza l’allenatore dei Reds, di seguito le sue dichiarazioni:

Sul duello che ha animato la fascia destra durante tutta la partita:

“Kvara e Arnold sono ottimi giocatori entrambi. Kvara è un bravo ragazzo, molto veloce e bisogna essere bravi a fermarlo come ha fatto Arnold.”

Sul mancato primo posto:

“Il Napoli ha meritato di arrivare primo. Forse abbiamo dato una mano al Napoli con la sconfitta del Maradona, gli abbiamo dato fiducia e in campionato anche si è visto. Non ho rimpianti, non era scontato vincere né tantomeno con tanti gol di scarto”.

Le dichiarazioni di Klopp a Sky

Durante il post-partita del match valido per la sesta ed ultima giornata di UEFA Champions League, che ha visto affrontarsi il Napoli di Luciano Spalletti e il Liverpool è intervenuto ai microfoni di Sky Sports l’allenatore tedesco del Liverpool Jurgen Klopp, di seguito le sue dichiarazioni:

“Analisi della partita? Giocavamo con una squadra incredibilmente forte e si è visto. Abbiamo giocato con lo spirito giusto, abbiamo lottato come era giusto fare. Abbiamo chiuso gli spazi e sapete bene, meglio di me, cosa può fare il Napoli se gli lasciamo fare quello che vogliono, ma grazie alla nostra prima linea siamo riusciti a chiudere gli spazi e a reagire bene. Era importante mostrare una reazione e dobbiamo continuare così”.



“Primo allenatore tedesco ad arrivare a 100 partite in Champions League? Probabilmente perché sono il più vecchio. Ci sono Nagelsmann e Tuchel che mi prenderanno presto, ma comunque ho raggiunto un bel numero e non avrei mai potuto immaginarlo. Sono il quarto allenatore ad esserci riuscito in questo club”.

Giuseppe Esposito