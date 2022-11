Spalletti in conferenza: “Non ci frega niente della fortuna! Più è cattiva la squadra e più ci succede”

Il Napoli non riesce a completare uno storico en plein in Champions League, ma la sconfitta per 2-0 rimediata ad Anfield Road, contro i Reds, permette ugualmente ai partenopei di mantenere la prima posizione nel Girone A.

Gli azzurri perdono dopo 13 vittorie consecutive tra Champions e Serie A, gli uomini di Spalletti non perdevano dal 24 Aprile 2022, in occasione di quel “maledetto” Empoli-Napoli terminato per 3-2 in favore dei toscani, che tagliò il Napoli fuori dalla lotta scudetto.

Le dichiarazioni di Spalletti in conferenza

Durante il post-partita è intervenuto in conferenza mister Luciano Spalletti, di seguito le sue dichiarazioni:

Orgoglioso della partita fatta dai suoi ragazzi?

“Siamo orgogliosi di aver chiuso primi, abbiamo giocato a viso aperto con un colosso come il Liverpool qui ad Anfield, si fanno i complimenti ai calciatori. Volendo essere pignoli, andiamo ad analizzare gli ultimi dieci minuti. Hanno visto che ormai l’obiettivo era raggiunto, hanno abbassato un pochettino, fa parte un po’ del carattere della squadra, loro hanno continuato ad andare a mille come fanno sempre. Ho tentato di cambiare qualcosa ma poi se abbassi la fisicità facciamo gli stessi discorsi e diventa difficile andare a sopperire sulla palle inattive. C’era da tenere botta all’inizio partita, siamo stati benissimo in campo, in maniera corretta”.

La sfortuna nei sorteggi?

“Non ce ne frega niente della fortuna o della sfortuna, più cattiva ce la fanno trovare la squadra e più contenti siamo, è una roba incredibile poter stare lì a sentire un pubblico eccezionale come questo, uno spettacolo con due squadre che hanno lottato a viso aperto. Conterò il livello di calcio che metteremo nelle partite, non fortuna e sfortuna su un episodio”.

Sulla prestazione di questa sera:

“Noi riusciamo sempre a costruirci un pezzo di stadio Maradona in tutti gli stadi dove andiamo a giocare, anche per questo il Napoli ha disputato un’ottima prestazione. Sono stato tranquillo per 85 minuti, poteva segnare, in alcuni tratti ha comandato il gioco e ha creato grandissime occasioni da gol”.

Giuseppe Esposito