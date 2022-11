Chiariello difende Meret: “Le colpe sui gol del Liverpool sono di un altro giocatore”

A poche ore dal termine di Liverpool-Napoli procedono le polemiche social sul pacchetto arretrato degli azzurri. Nonostante la natura ininfluente della sconfitta (il Napoli ha ottenuto definitivamente il primato nel girone), molti tifosi non hanno digerito i due gol subiti nel finale. Fra le tante critiche a Meret, ritenuto responsabile delle reti subite, si erge la voce fuori dal coro di Umberto Chiariello, completamente in disaccordo con l’opinione pubblica.

Chiariello sbotta: “Criticate ancora Meret, e Kim invece?”

Il giornalista partenopeo, tramite un tweet apparso sul suo profilo in tarda nottata, ci ha tenuto a precisare la sua opinione in merito alla sconfitta azzurra. “Dopo aver visto ben 50 replay, devo dire che il grande Kim (che adoro) è purtroppo responsabile su entrambi i gol. E i tifosi criticano ancora Meret…“, recita il post di Chiariello.

Immediatamente criticato dai propri followers, questa volta la ragione è dalla parte di Chiariello. Non a caso Kim, fin qui impeccabile, è stato giudicato insufficiente da molte pagelle apparse sui quotidiani e sul web. Una prestazione negativa prima o poi capita a tutti, ma il problema risiede ancora nel troppo accanimento dei tifosi nei confronti di Alex Meret.

Il numero 1 azzurro, nonostante la recente crescita, è ancora troppo spesso vessato dall’opinione pubblica in caso di gol subiti, anche quando colpe non ne ha. Lo stesso Chiariello ne sottolinea l’esagerazione nelle ultime note del suo tweet . Cos’altro deve fare Meret per riconquistare la fiducia dei suoi tifosi?

