Vidigal esalta Kvaratskhelia: “È da Pallone d’Oro”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, è intervenuto poco fa il DS portoghese Josè Luis Vidigal. L’ex centrocampista, in maglia azzurra dal 2000 al 2004, ha parlato dell’attuale situazione dei partenopei, rendendosi protagonista anche di un curioso siparietto con Valter De Maggio.

Di seguito quanto dichiarato:

Sul gioco del Napoli: “Quest’anno gli azzurri giocano benissimo ed hanno numeri pazzeschi. I miei figli mi chiedono ogni giorno di andare allo stadio per vedere il Napoli giocare dal vivo. Anche loro sanno che l’attuale momento è magico“.

Josè Luis Vidigal

Vidigal: “Kvaratskhelia mi ricorda Leao”

Su Luciano Spalletti: “Luciano è un grande allenatore. La forza del Napoli sta nell’abilità del suo tecnico nell’esaltare le qualità dei suoi giocatori e dei nuovi acquisti“.

Poi, parlando di Kvaratskhelia: “Mi ricorda molto il Rafael Leao della scorsa stagione. Fa gol, manda in porta i compagni ed è sempre il protagonista del gioco. Il Napoli ha saputo crederci, a differenza di tifosi ed altre squadre, puntando forte sul ragazzo. Fin qui, il rischio corso sta ripagando“.

Il siparietto con De Maggio: “Tu mi chiedi di Mario Rui ed io ti rispondo: Da quand’è che gioca nel Napoli? I tanti anni in azzurro lo hanno trasformato in un leader carismatico ed in un punto fondamentale della rosa, come dimostrano le ultime prestazioni. Se Fernando Santos non lo convoca per i Mondiali vuol dire che il CT del Portogallo è fuori di testa! (ride)“.

Il Liverpool dovrebbe temere più Kvaratskhelia o Osimhen? “Direi più Kvaratskhelia, lui attualmente è da Pallone d’Oro. In genere è un premio che viene dato a giocatori che vincono qualcosa di importante, lui se dovesse vincere lo scudetto potrebbe assolutamente ambire anche al Pallone d’Oro“

Mario Reccia