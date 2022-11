Francesco Oppini, gran tifoso bianconero ed opinionista, è stato ospite della scorsa puntata di Pressing. Gli spettatori di Italia 1, canale in cui il programma va in onda ogni lunedì sera in seconda serata, hanno potuto ascoltare le dichiarazioni di Oppini sull’attuale momento della Juventus.

Ad aver lasciato tutti a bocca aperta, però, le dichiarazioni in merito ad un rimpianto di mercato.

GETTY: Foto – Kvicha Kvaratskhelia

Clamoroso Oppini: “La Juventus ha scartato Kvaratskhelia”

Di seguito le dichiarazioni di Oppini: “Paratici lo ha seguito per molto, poi il nulla. Lo scartarono completamente. Stesso anno di nascita di Fagioli ed entrambi offensivi. Uno comanda la lega, l’altro gioca per miracolo”

Il dibattito si è poi prolungato con Oppini che, sottolineando l’attuale situazione in casa Juventus, ha attribuito non poche colpe alla gestione del mercato, prima di Paratici e poi di Cherubini. Da qui, sono arrivati anche i complimenti al Napoli per aver scoperto un fenomeno e per aver avuto il coraggio di scommettere e di rischiare.

Mario Reccia