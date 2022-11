Home » News Calcio Napoli » Liverpool, Henderson: “Napoli? Non è una gara inutile, giocheremo per i tifosi”

Siamo ormai alle porte di Liverpool-Napoli e l’atmosfera comincia a scaldarsi. In quel di Anfield, il Napoli giocherà per vincere il proprio girone di Champions e, conseguentemente, avere un piccolo vantaggio nel sorteggio degli ottavi. D’altro canto, però, i Reds di Jurgen Klopp non staranno di certo a guardare, con il capitano Jordan Henderson tornato a suonare la carica nelle ultime ore.

GETTY: Foto – Liverpool

Liverpool, Henderson tuona: “Contro il Napoli per vincere!”

“Sfido chiunque a definire inutile una sfida europea in un Anfield gremito di gente“, ha dichiarato Henderson. “Giocheremo per vincere e per farci perdonare dai nostri tifosi. Meritano ben altro“, ha poi precisato il capitano dei Reds, tornando sulla sconfitta maturata nell’ultimo turno di Premier League.

La disfatta casalinga, contro il Leeds ultimo in classifica, ha scosso ulteriormente l’ambiente Liverpool, pronto a rifarsi contro il Napoli.

GETTY: Foto – L’ultimo Liverpool-Napoli ad Anfield

Ricordiamo però come non basti solo la vittoria questa sera. Il Liverpool, sotto negli scontri diretti e nella differenza reti, deve vincere con almeno 4 gol di scarto per conquistare la vetta del girone a discapito del Napoli. Una sfida ardua, ma non impossibile per il capitano Jordan Henderson, apparso sicuro di se e dei propri compagni, oltre che tifosi.

Mario Reccia