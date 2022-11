Home » News Calcio Napoli » Giuntoli non ci sta: “Favoriti? I complimenti non ci fanno bene. Gara d’andata decisiva!”

Il Napoli di mister Luciano Spalletti affronterà il Liverpool di Jurgen Klopp, nel match valido per la sesta ed ultima giornata di UEFA Champions League, nella splendida cornice di Anfield Road, match che lo stesso Spalletti ha definito “finalina per il primo posto”.

Gli azzurri, al momento, non hanno mai perso in quest’edizione della Champions League e puntano al primo posto, i Reds, invece, non hanno trovato i 3 punti solo nel match del Maradona perso per 4-1 contro i partenopei.

Per conquistare la prima posizione, gli uomini di Spalletti dovranno vincere, pareggiare oppure perdere con tre o meno gol di scarto.

Le dichiarazioni del ds azzurro

Durante il pre-partita è intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli, di seguito le sue dichiarazioni:

“Favoriti? Ci fa piacere la considerazione del loro allenatore ma non credo, noi dobbiamo crescere e misurarci partita dopo partita”

“Pausa mondiale? È una novità per tutti, lo sapremo solo a gennaio se saremo svantaggiati oppure no, abbiamo 3 o 4 giocatori che vi dovrebbero partecipare”

“Match facile? Noi vogliamo dimostrare a noi stessi chi siamo, noi pensiamo che sia tutto difficile, i complimenti non ci fanno molto bene perché come dice il mister ci fanno un po’ addolcire, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e partite come queste ci faranno capire a che punto siamo in Europa”

“Sul match dell’andata: Abbiamo lavorato con l’intento di fare una squadra importante e quel giorno ci diede la conferma del bel lavoro che abbiamo fatto in fase di mercato, ma il passato non conta”.

Giuseppe Esposito