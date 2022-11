VIDEO – Tifosi del Napoli in centro a Liverpool: cori contro i Reds

Il Napoli sarà di scena questa sera Liverpool per giocare contro il top team guidato da Jurgen Klopp. Gli azzurri sognano un’altra impresa in questo meraviglioso cammino in Champions League, condito fin qui da 5 vittorie in 5 partite con la bellezza di 20 gol segnati in totale.

Già certi della qualificazione, gli azzurri dovranno conquistarsi ad Anfield anche il primo posto in uno scenario che si preannuncia infuocato.

Tifosi Liverpool Napoli

I cori contro il Liverpool nel pieno centro della città: il video

Ovviamente, i tifosi non hanno fatto mancare il loro affetto anche in questa trasferta per il Napoli: sono più di 1000 infatti i supporters partenopei accorsi a Liverpool. Le immagini filmate dalla nostra redazione mostrano un momento che poteva portare tensione ma che, alla fine, non ha portato conseguenze di nessun tipo.

Alcuni ultras in giro per le strade della città britannica hanno infatti intonato dei cori contro i Reds nel pieno centro della città. Tanti erano anche i tifosi inglesi che affollavano le vie delle città ma questo non ha provocato nessun tipo di scontro violento.