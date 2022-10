SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE– Il Napoli ha effettuato un girone di Champions League oltre ogni aspettativa. Gli azzurri hanno vinto tutte le prime 5 partite giocate nel Gruppo A, travolgendo avversarie di livello assoluto come Liverpool, Ajax e Rangers, segnando la bellezza di 20 gol in 5 gare.

I ragazzi di Spalletti si giocheranno ad Anfield la possibilità di finire primi nel girone, obiettivo che potrebbe essere raggiunto anche con una sconfitta. Non ci sono dubbi però sul fatto che gli azzurri saranno presenti al sorteggio degli ottavi di Champions League, vista la qualificazione ottenuta già dopo la vittoria ottenuta nella quarta partita del girone contro l’Ajax.

Foto: Getty Images- Sorteggio ottavi Champions League

L’ultima volta del Napoli agli ottavi di Champions

Per il Napoli, questo è un ritorno dopo due anni fra le urne del sorteggio degli ottavi di Champions. L’ultima volta che il Napoli riuscì a superare i gironi in panchina c’era Carlo Ancelotti e, anche in quel caso, nel proprio girone gli azzurri incrociarono il Liverpool.

Finito secondo nel girone proprio dietro i Reds, il Napoli pescò dal sorteggio il Barcellona di Messi. Dopo un buon pareggio allo Stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri persero la doppia sfida contro i blaugrana per colpa del 3-1 subito al Camp Nou in una gara giocatasi mesi dopo quella d’andata per colpa dello stop dovuto alla pandemia.

Sorteggio ottavi di Champions: la data

C’è dunque grande attesa per questo sorteggio degli ottavi di Champions League, primo passaggio della fase ad eliminazione diretta della competizione. Quest’anno, sarà il secondo in cui non varrà più la regola dei gol in trasferta. In caso di parità di punteggio nella doppia sfida, quindi, si proseguirà con i tempi supplementari e, eventualmente, con i calci di rigore.

L’attesa è dunque trepidante per questo sorteggio, che svelerà la prima avversaria del Napoli nella fase ad eliminazione diretta di Champions League, con la speranza di una doppia sfida che possa essere non l’ultima di questo percorso.

Il sorteggio in questione si terrà il 7 novembre alle ore 12.00 a Nyon. In questo sono previste due fasce. Come teste di serie ci saranno le vincitrici degli otto gironi, come non teste di serie le altre otto qualificatesi come seconde. Il regolamento, inoltre, vieta incroci fra squadre della stessa federazione e fra squadre già incrociatesi nella fase a gironi (ad esempio, sarebbe impossibile un incrocio fra Liverpool e Napoli). Le teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa.