Il Milan cade a Torino e il Napoli vola: come cambia la classifica

Contro ogni pronostico il Milan di Stefano Pioli perde in trasferta contro il Torino di Juric per 2-1. I rossoneri non perdevano fuori casa dal 20 novembre 2021 a Firenze: quasi un anno di imbattibilità fuori dalle mure amiche di San Siro.

Le marcature di Djidji e Miranchuk nel giro di due minuti, tra il minuto 35 e il minuto 37, hanno affossato i campioni d’Italia in carica, che non sono riusciti a reagire nell’immediato e, nonostante un secondo tempo all’assalto, non hanno trovato il gol del pareggio.

La nuova classifica di Serie A dopo il passo falso del Milan

Durante questa prima parte di stagione, il Milan ha dimostrato di essere l’unica squadra, al momento, in grado di reggere il ritmo forsennato che sta mettendo in mostra la capolista Napoli: gli uomini di Spalletti hanno macinato otto vittorie di fila nelle ultime otto partite di campionato.

Con il passo falso a Torino la classifica del campionato di Serie A cambia volto, gli azzurri si portano in testa a più cinque sull’Atalanta seconda, il Milan di Pioli ora è a meno sei punti dalla capolista.

