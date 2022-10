Napoli, il curioso caso delle partite ”per Maradona”: tre vittorie uguali

In occasione del 62esimo compleanno postumo di Diego Armando Maradona, è andato in scena nel prepartita contro il Sassuolo lo spettacolo musicale del rapper napoletano Clementino, con tanto di giro di campo della statua creata in onore del Pibe de oro.

Diego Maradona (via Getty Images)

Napoli, la partita “in onore di Maradona” finisce sempre 4-0

Sussegue poi lo spettacolo in campo dei ragazzi di Spalletti per 4-0 contro i neroverdi, con la tripletta di Osimhen e gol di Kvara a chiudere la pratica.

Lo stesso risultato è stato ottenuto in occasione del primo giro della statua di Diego esattamente un anno fa ai danni della Lazio con gol di Zielinski, doppio timbro di Mertens, e Ruiz nel finale.

Ma non è tutto, poiché il medesimo risultato è arrivato anche in occasione della prima gara dopo la morte di Maradona contro la Roma con le firme di Insigne, Ruiz, Mertens e Politano con gli azzurri che in onore del campione argentino indossarono una maglia a strisce bianche e azzurre in stile Argentina.

Insomma una coincidenza più unica che rara, quando si parla di Diego gli azzurri dilagano 4-0, il legame tra i partenopei e l’eterno 10 fa sì che questo tipo di partite siano sentitissime nell’ambiente napoletano come per ”sdebitarsi” delle imprese dell’argentino con la maglia del Napoli.