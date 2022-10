Simeone e Raspadori fanno bene ad Osimhen: media gol spaventosa rispetto al 2021-22

Victor Osimhen è diventato un animale da gol. La sua assenza non era pesata fino a questo momento grazie al grandissimo lavoro estivo della società che ha saputo portare altri due attaccanti di primissimo livello.

Osimhen Napoli (Getty Images)

Osimhen rinato grazie a Simeone e Raspadori

Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone hanno saputo prendersi il Napoli sulle spalle e portarlo alla vittoria anche quando la situazione Osimhen sembrava essere imbrigliata e complessa dal punto di vista fisico.

“Un altro infortunio” – ripetevano i super critici – “Quando tornerà non segnerà e avremo problemi“. Ma Osimhen ha saputo rimboccarsi le maniche ed è tornato più decisivo che mai. La cura Simeone-Raspadori l’ha “spaventato” positivamente: i loro gol hanno caricato il bomber nigeriano che ha lavorato per riprendersi il posto da titolare.

Numeri Osimhen: il confronto tra le stagioni

Rispetto all’anno scorso la sua crescita è clamorosa. A questo punto della stagione aveva giocato 10 partite in Serie A, contro le sole 8 di quest’anno e aveva messo a segno solo 5 reti, mentre ora è già a quota 7. Un gol ogni 159 minuti nella passata stagione, mentre ora ne segna uno ogni 92. Ha anche calciato di più (37 volte vs 34 e 12 in porta vs 11 della passata stagione).

Osimhen è rinato e si è ripreso il Napoli.