Tutti pazzi per Mario Rui: assist al bacio e voti alle stelle

Mario Rui, terzino sinistro portoghese del Napoli, è sempre più protagonista di questa squadra da record. Il bottino stagionale attualmente ammonta a 6 assist in 13 partite, tanti quanti l’intera scorsa stagione pur essendo solo a fine ottobre. Complice anche la presenza di Olivera, suo compagno nel ruolo di terzino sinistro, ha migliorato il suo modo di stare in campo e la sua presenza in zona offensiva.

È un Mario Rui che sembra aver fatto il salto di qualità, non è mai impreparato e sa sempre ciò che deve fare; non a caso sul web è denominato da molti tifosi del Napoli “Il Maestro“.

Con il suo piede educato riesce sempre a servire al meglio i compagni, abile in copertura e nella manovra offensiva che parte da sinistra, Mario Rui si sta prendendo di diritto il posto tra i terzini più in forma del momento.

Tante volte criticato nella passata stagione, ad oggi si rivela un tassello fondamentale dell’11 partenopeo, e quella di ieri per Kvaratskhelia è solo l’ultima perla delle tante che il terzino portoghese sta mettendo a referto in questa prima parte di stagione.

Mario Rui Napoli

Napoli, Mario Rui show: giornali pazzi del portoghese

Anche tanti giornali stanno lodando le sue prestazioni sportive con voti molto alti, ecco di seguito alcuni di questi relativi alla prestazione di ieri in Napoli – Sassuolo finita 4-0 per gli azzurri:

Gazzetta dello Sport 7,5: ”È in un momento super e merita di giocare. Pizzica la traversa e delizioso l’assist del 3-0.”

Corriere dello Sport 7 – ”Calcio sublime e assist per Kvara collo-interno a girare”

Tuttosport 7 – ”Vogliamo parlare dell’assist su Kvara?”

Il Mattino 7,5 – ”Impressionante quando rientra, calcia con il destro e maledice la traversa, l’assist a Kvara come un Pirlo dei bei tempi. Ceide non lo vede mai”

Di Francesco Esposito