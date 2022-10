FOTO – Il rigore mai visto: Rapuano non richiamato al VAR

Il Napoli di Luciano Spalletti mette K.O. anche il Sassuolo di Alessio Dionisi e si tiene stretta la vetta della classifica in Serie A. Al ‘Maradona‘ è arrivata la 13esima vittoria consecutiva e il 17esimo risultato utile consecutivo dopo l’ennesima prestazione ad altissimi livelli.

Moviola Napoli Sassuolo

Rigore Napoli-Sassuolo: errore di Rapuano

Gli azzurri hanno chiuso la pratica Sassuolo già nel primo tempo con un rotondo 3-0, con i gol di Osimhen (doppietta, e poi tris nel secondo tempo) e Kvaratskhelia, pur rischiando di subire gol in più occasioni nella prima frazione di gioco.

Tra lo spettacolo, i gol e il divertimento, però, è passato sottotraccia un clamoroso errore dell’arbitro Rapuano e del VAR Marini. Al minuto 39, Osimhen va in contrasto con la difesa del Sassuolo e dopo un doppio rimpallo, il pallone finisce sul braccio di Rogerio. Il centravanti del Napoli chiede a gran voce il penalty ma l’arbitro assegna calcio di punizione al limite dell’area per un altro fallo sempre sul 9 azzurro.

Moviola Napoli-Sassuolo: perché c’era rigore

Rapuano, poi, porta la mano all’orecchio per ascoltare il VAR e conferma solo il calcio di punizione. La moviola, invece, mostra chiaramente le immagini e l’esistenza di un calcio di rigore per il Napoli. Il braccio con cui Rogerio tocca palla in area di rigore è larghissimo e impatta sulla palla. Grave errore sia dell’arbitro ma soprattutto del VAR che non richiama il direttore di gara per un evidente tocco con il braccio.