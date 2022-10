In casa Liverpool la situazione è molto complicata. I Reds hanno perso ancora una volta in Premier League, arrendendosi ad Anfield Road contro il Leeds di Marsch. Ora la classifica piange e i tifosi non sono più contenti di come sta andando avanti la stagione.

Liverpool in crisi: rabbia dei tifosi, martedì il Napoli

Martedì sera ad Anfield il Napoli troverà un ambiente complicatissimo. Non perdere contro il Liverpool sarebbe vitale per passare agli ottavi di finale di Champions League come primi della classe e giocare la gara di ritorno al ‘Maradona’ davanti al pubblico partenopeo.

Il 4-0 dell’andata rimbomba certamente ancora forte nella mente dei calciatori del Liverpool e di Klopp che vorranno provare a “vendicarsi” e vincere con altrettanto scarto per superare gli azzurri in classifica e tornare a sorridere.

Klopp Liverpool (Getty Images)

Il Liverpool perde: tifosi contro Klopp e Núñez

Intanto, però, dopo l’ennesima sconfitta in Premier League, i tifosi del Liverpool si sono scatenati sui social e hanno trovato due colpevoli: Jurgen Klopp e Darwin Núñez. In tantissimi hanno utilizzato l’hashtag #KloppOut e in tanti altri hanno chiesto al tecnico di non schierare più l’uruguayano da titolare, considerata la sua inefficienza sotto porta.

Con il Napoli, Klopp potrebbe giocarsi gran parte della stagione, non tanto per il risultato in sé quanto per il possibile avversario che i Reds potrebbero affrontare agli ottavi di finale (arrivando secondi nel girone si giocherà contro la prima classificata di un altro girone).