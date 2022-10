Home » News Calcio Napoli » Raspadori: “Oggi una partita molto speciale per me ma a noi interessa solo una cosa!”

Mancano pochi minuti all’inizio della partita valida per la dodicesima giornata di Serie A tra Napoli e Sassuolo. Gli azzurri allenati da mister Luciano Spalletti vogliono dare continuità ai risultati che hanno ottenuto nelle ultime partite, infatti se dovesse arrivare questa vittoria contro gli uomini di Dionisi si porterebbero a quota otto vittorie consecutive in campionato.

Intervistato ai microfoni di DAZN l’ex attaccante dei neroverdi Giacomo “Jack” Raspadori. Di seguito le sue parole rilasciate in diretta:

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“È un’altra giornata molto speciale per me perché incontro le persone con cui sono cresciuto. Valori che porterò per sempre con me. Sono molto felice di poterli riabbracciare, undici anni sono tanti e ci sono tante tante persone, tanti momenti passati insieme, sia positivi che negativi ma sempre molto formativi. Sicuramente una grandissima emozione e noi vogliamo dare continuità alla mentalità che stiamo costruendo, nei risultati che stiamo ottenendo e questo è quello che bisogna cercare di portare dentro al campo”

FERNANDO GRAZIANO