Marelli in diretta: “Tocco di mano evidente, manca un rigore al Napoli”

Il Napoli sta proseguendo sulla falsariga delle ultime gare anche contro il Sassuolo, realizzando ben 3 reti contro i malcapitati neroverdi nel solo primo tempo. Sugli scudi ancora una volta Khvicha Kvaratskhelia, autore di 1 gol e 2 assist, e Victor Osimhen, autore di una doppietta.

I tifosi non possono che godersi questo Napoli, a dir poco “ingiocabile” nelle ultime gare per la clamorosa forza offensiva messa in mostra.

Luca Marelli

Marelli: “Netto fallo di mano di Rogerio in area”

I gol potevano essere anche di più però: come ha testimoniato in diretta il commentatore arbitrale di Dazn Luca Marelli, manca infatti l’assegnazione di un calcio di rigore per il Napoli per un fallo di mano in area di rigore avvenuto poco dopo la terza rete messa a segno da Kvaratskhelia.

Di seguito le parole di Marelli:

“Ci sono state delle proteste di Osimhen per un tocco con il braccio in area di rigore di Rogerio, vedendo le immagini la sensazione è che il fallo di mano fosse netto, il braccio è molto staccato dal corpo. A mio parere, calcio di rigore netto non assegnato al Napoli“