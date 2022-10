Home » SpazioGiovanili » LIVE PRIMAVERA – Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali: Alastuey in campo dal 1′

Ore 12.30 – Squadre in campo per il riscaldamento. Fischio d’inizio previsto per le ore 13.

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Udinese, 10^ giornata del campionato Primavera 1. Gli azzurrini, reduci da tre risultati utili consecutivi in campionato, l’ultimo ottenuto con il pareggio interno per 0-0 con l’Atalanta, sfidano i friuliani in una vera e propria sfida salvezza.

La squadra di mister Frustalupi, infatti, con 8 punti in classifica, è appena fuori dalla zona retrocessione. L’Udinese invece occupa il penultimo posto della graduatoria con soli 4 punti conquistati, di cui 3 nell’ultima sfida vinta ai danni della Sampdoria per 0-1.

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Lamine, Gioielli, Iaccarino, Acampa; Alastuey, Marranzino; Rossi.

A disposizione: Turi, Giannini, Lettera, Pesce, Pontillo, Spavone, Mutanda, Marchisano, De Pasquale, Boni, D’Avino, Russo, Nosegbe. Allenatore: Frustalupi.

UDINESE: Di Bartolo, Guessand, Cocetta, Centis, Bassi, Basha, Castagnaviz, Ulineia, Iob, Moura, Abdalla.

A disposizione: Mecchia, Campanile, Porzio, Di Lazzaro, Accetta, Nwachukwu, Russo, Nuredini, Asante, De Crescenzo, Caiazzo. Allenatore: Jani.

A cura di Pasquale Giacometti