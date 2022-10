LIVE Primavera – Napoli-Atalanta, inizia il match: è 0-0

Calcio d’inizio alle 15 a Cercola, per il campionato Primavera che vede protagonista oggi la sfida tra Napoli-Atalanta. Gli azzurrini di Frustalupi arrivano da due risultati utili consecutivi, considerando il pareggio contro il Torino all’ultima apparizione, mentre nella penultima si sono imposti sul Bologna con il largo risultato di 3-0.

Il Napoli, in difficoltà di classifica, spera di risollevare la stagione. La stessa, passa per la difficile sfida contro la Dea, da sempre ricca di giovani promesse che poi entrano nel giro della Prima Squadra, allenata da Gian Piero Gasperini. Gli azzurrini si trovano momentaneamente al quindicesimo posto dopo 8 partite giocate, a soli sette punti in classifica. Atalanta a tre distanze, a quota 10.

Napoli-Atalanta, le formazioni ufficiali

Quelle che seguono, sono le formazioni ufficiali di Napoli-Atalanta, gara valevole per la nona giornata del campionato Primavera:

Napoli: Boffelli, Pontillo, Acampa, Lamine, Hysaj, Obaretin, Spavone, Iaccarino, Rossi, Gioielli, Marranzino. Allenatore: Nicolò Frustalupi.

Atalanta: Pardel, Roaldsoy, Chiwisa, Muhameti, Omar, Palestra, Guerini, Stabile, Tavanti, Vavassori, Regonesi. Allenatore: Marco Fioretto.