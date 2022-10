Verso Napoli-Sassuolo, novità per Spalletti: c’è la notizia su Sirigu e Anguissa

Archiviata la magica serata di Champions League contro i Rangers, è tempo per una nuova sfida per il Napoli di Luciano Spalletti. Il fitto calendario mette davanti agli azzurri immediatamente il Sassuolo, reduce dalla vittoria in campionato contro il Verona.

Napoli-Sassuolo, Anguissa ritorna titolare

Mister Spalletti avrà la possibilità di cambiare nuovamente giocatori, avendo fatto riposare parte dei titolarissimi in Champions League. E non solo, dall’infermeria arriva la notizia più attesa: Frank Zambo Anguissa torna pienamente a disposizione per la sfida del Maradona. Il camerunese era già disponibile per la gara contro i Rangers, ma il tecnico azzurro ha preferito non velocizzare il suo rientro in campo. Prevedibile, invece, il ritorno dal 1′ contro gli emiliani.

FOTO: Getty – Sirigu Napoli

Napoli-Sassuolo, provino per Sirigu

Dovrebbe invece essere ancora out Salvatore Sirigu. Il portiere ex Genoa e Torino soffre di problemi muscolari: nella giornata odierna effettuerà un nuovo provino, ma è altamente improbabile la sua presenza nella lista dei convocati. Ad affiancare Meret saranno ancora i giovani Marfella e Idasiak.