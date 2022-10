Napoli-Sassuolo, c’è una ‘bestia nera’: il dato spaventa gli azzurri

Siamo alla vigilia del match tra Napoli e Sassuolo, gli azzurri affronteranno i neroverdi per la dodicesima giornata di Serie A dinanzi al proprio pubblico che, ancora una volta, ha risposto presente: il Maradona sarà sold-out.

I partenopei, freschi della vittoria contro i Rangers in Champions League, vogliono continuare questa striscia positiva di vittorie e raggiungere la tredicesima consecutiva in tutte le competizioni.

Napoli (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Napoli- Sassuolo: omaggio a Maradona prima del match

Sarà una gara speciale anche perché, prima dell’inizio del match, ci sarà un omaggio per Diego Armando Maradona e, stando a quanto riferito da Stefano Ceci, storico manager dell’argentino, alla redazione di SpazioNapoli, la statua, dedicata al più grande di tutti i tempi, dovrebbe, come accaduto lo scorso anno, fare un giro di campo.

Tuttavia, per il Napoli non sarà affatto una partita semplice, il Sassuolo, da sempre squadra ostica per gli azzurri, viene da una vittoria in campionato ed è pronto a mettere in difficoltà la squadra di Spalletti.

Ha sempre fatto gol al Maradona: il dato

L’arma in più degli emiliani può essere Maxime Lopez: giocatore brevilineo e molto tecnico che già in passato, con le sue giocate, ha messo in difficoltà il Napoli. Un vero e proprio “Lobotka”, che si contrappone allo slovacco partenopeo, nella sfida di domani al Diego Armando Maradona.

Maxime Lopez (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Infatti, stando a quanto riportato da Opta, il Napoli è l’unica squadra contro la quale Maxime Lopez conta più di una rete in Serie A (due). Il centrocampista ha trovato il gol in entrambe le sfide giocate con la maglia del Sassuolo al Maradona nella competizione, nel 2020 e nel 2022.