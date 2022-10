Napoli-Sassuolo, Frattesi sfida Raspadori: cosa ha detto sull’attaccante azzurro

Il weekend di campionato vedrà il Napoli scendere in campo contro una delle squadre più entusiasmanti del campionato: il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi. La formazione neroverde sta continuando l’ottimo lavoro svolto negli scorsi anni, proponendo calcio ad alti livelli e soprattutto sfornando giovani calciatori di talento.

Tra questi c’è sicuramente Davide Frattesi, centrocampista scuola Roma che si è affermato alla ribalta della Serie A con la maglia degli emiliani. Il calciatore ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando anche del confronto con l’ex compagno di squadra oggi al Napoli, Giacomo Raspadori. Ecco quanto evidenziato:

Napoli-Sassuolo, intervista a Frattesi: riabbraccerà Raspadori

FOTO: Getty – Davide Frattesi Sassuolo

“Pronto alla sfida con Raspadori? Sì, eccome… Però Jack è troppo bravo, farei fatica a picchiarlo perché è una persona splendida. Speriamo non sia necessario”.

Poi l’aneddoto di calciomercato legato al mancato trasferimento estivo alla Roma: “Quando nel 2017 mi cedette, ci rimasi male. In estate intravedevo la possibilità di tornare a casa: i romani sono molto legati alla propria città. Era come vincere una sfida personale, dimostrare che si erano sbagliati. Poi, per fortuna, è scattato qualcosa e ho imparato che si deve sempre andare al 100%. È un consiglio che mi sento di dare ai ragazzi: bisogna dare il massimo ogni giorno rispettando se stessi e il club“.