Festa per Maradona allo stadio prima di Napoli-Sassuolo: chi ci sarà in campo!

I compagni di squadra di Maradona negli anni degli scudetti, gli studenti della Sanità di Napoli e del Parco Verde di Caivano, le bandiere e i cori di Diego dagli spalti dello stadio a lui dedicato. È questa la festa – come si legge sull’edizione odierna de Il Mattino – che si svolgerà domani dalle 13.30 al Maradona di Napoli per Diego, nato il 30 ottobre 1960.

Festa per Maradona prima di Napoli-Sassuolo

Una festa per il campione morto nel novembre di due anni fa organizzata, insieme al Napoli, da Stefano Ceci, manager di Diego per tanti anni. “Il compleanno di Diego – spiega il manager – è il 30 ottobre e proprio quel giorno era in calendario il match con il Sassuolo, poi anticipato per la gara di Champions. Ma va bene anche il giorno prima, l’importante è che la città abbia sempre voglia di ricordare e celebrare Diego.

Ricordo per Maradona allo stadio: chi ci sarà

Io l’ho accompagnato per 20 anni in vita e oggi lo ricordo come sempre insieme alla città che lo ama e lo amerà per sempre“. Domani in campo ci sarà il cantautore Clementino che eseguirà un suo brano dedicato a Maradona e ci saranno in campo alcuni compagni del Napoli degli anni ’80 come Bagni, De Napoli, Caffarelli, Filardi, ma anche se non presenti tutti saranno con il cuore allo stadio”.

Invitati anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, come anche il presidente del Napoli di Diego, Corrado Ferlaino e ovviamente il patron di oggi, Aurelio De Laurentiis, che però è negli Usa.

“Al centro – spiega Ceci – ci saranno però i bambini che Diego amava sempre e voleva in campo. Da loro ci sarà un omaggio a Maradona che non hanno avuto la fortuna di vedere in campo dal vivo ma che conoscono bene dai racconti dei genitori in una tradizione che resterà nella città per sempre“.